Haneia a fait voeu de chasteté

Haneia : «On fait chambre à part et on attend le mariage»

La starlette genevoise Haneia n’est pas pressée de faire l’amour avec celui qu’elle décrit comme son «sauveur».

La starlette de 32 ans a profité du soleil devant le jet d’eau de Genève, fin juillet 2022. Instagram

Les téléspectateurs ont découvert Haneia dans «Les Anges 9» en 2017. Candidate «anonyme» de l’émission, elle a immédiatement marqué les esprits avec son fort tempérament. Depuis lors, forte de ses participations dans les «Marseillais Vs Le Reste du Monde 2» et «Les Princes et les Princesses de l’amour 9», elle est devenue l’une des starlettes les plus en vue. Encore plus, suite à plusieurs buzz sur les réseaux sociaux dont le fameux clash trash avec son ex-amie Mélanight, qui l’a accusée d’avoir «couché avec tous les princes qui étaient dans l’aventure» et de «se sentir supérieure grâce au kilométrage de sa chatte».

Aujourd’hui, le cœur d’Haneia est désormais pris. «Je suis en couple et c’est récent. C’est quelqu’un de mon église. Donc, on fait chambre à part et on attend le mariage», a-t-elle confié dans une story Instagram. La trentenaire est heureuse et épanouie, comme elle ne l’a jamais été, dans les bras de son partenaire. «Il est tout ce qui a de mieux pour moi – et l’opposé de mon père et tous les autres hommes que j’ai connus», a-t-elle expliqué.

En outre, l’amour a métamorphosé la Genevoise. «J’ai fait énormément de sacrifices et surtout, je me suis prosternée devant mon sauveur. C’est-à-dire que j’ai fait vœu de chasteté, abstinence de toute substance nocive pour mon corps. Pas d’alcool, pas de cigarette. Sport et travailler dur, a-t-elle écrit avant d’ajouter: j’ai beaucoup pleuré, j’ai pris des décisions importantes… J’ai pardonné à mon père sa faiblesse et j’ai accepté mon enfance». On rappellera qu’Haneia a très peu connu son papa. Ce dernier, qui l’a battue, est parti vivre en Égypte lorsqu’elle avait quatre ans et est décédé quand elle avait vingt ans.