Le Caribana Festival a attiré 29'500 personnes à Crans

1 / 6 Sum 41 était la tête d’affiche du premier jour. Christophe Willem s’est produit le 8 juin 2023. Le même soir, la légende du hip-hop MC Solaar a mis le feu.

Le Caribana Festival a vécu sa 31e édition du 7 au 10 juin 2023. Il a attiré 29’500 personnes sur la plage de Crans (VD). «On avait vécu une très belle année 2022, qui comptait pourtant un jour de plus avec le dimanche consacré au e-sport. Là, on a fait proportionnellement encore mieux. On est en croissance, c’est réjouissant. Notre petite crainte provoquée par l’organisation d’un autre festival (ndlr: le Vibiscum à Vevey) sur la même période que nous s’est estompée rapidement. On est extrêmement satisfait de notre affluence avec deux soirées sur quatre quasi complètes. On possède un public fidèle au Caribana, cette fois, on en est certain», s’est réjoui Tony Lerch, directeur.

La soirée qui a le moins bien fonctionné est celle du jeudi, avec Christophe Willem, Izïa et MC Solaar sur la Grande scène, qui a séduit 6’500 personnes. «Ce n’est de loin pas un flop. Notre stratégie était différente. On avait une série de petites têtes d’affiche, mais pas de grosses comme Sum 41, SCH et Lost Frequencies, qui ont joué les autres jours. C’était un test et il est réussi si l’on considère que le budget artistique du jeudi était moindre», a expliqué le fondateur de la manifestation, tout en précisant qu’en moyenne «l’enveloppe artistique quotidienne est de 220’000 francs».

Côté sous, justement, organisé avec un budget de 2,5 millions de francs, le Caribana devrait atteindre l’équilibre. «L’année dernière, on avait terminé avec un minuscule bénéfice. On est dans les mêmes chiffres. On peut dire que c’est l’édition de la consolidation», a indiqué le Vaudois. Ce dernier s’est aussi réjoui que les nombreuses nouveautés lancées, dont une nouvelle structure VIP et le no cash, ont été un succès. «Rien n’était gagné d’avance, mais tout a très bien fonctionné. La scène de La Plage, qui a fait peau neuve pour cette édition, a même été victime de son succès. Son plancher s’est écroulé deux fois tellement les gens ont dansé fort dessus», a-t-il plaisanté. Dans le futur, le festival pourrait compter une journée supplémentaire. «On y réfléchit. Ce ne serait pas le dimanche, comme on a pu le faire par le passé, car on a de la peine à louer nos loges VIP à nos sponsors et partenaires ce jour-là.»

À signaler que le lundi 12 juin 2023, le Caribana va mettre en vente des billets pour l’année prochaine. «On veut profiter de l’engouement de cette belle édition. Ils seront proposés à des prix assez bas. Ce seront des tickets valables pour n’importe quelle date, du 5 au 8 juin 2024. Les gens pourront choisir laquelle lorsque l’on dévoilera le programme», a expliqué Laura Briand, responsable communication.

Chelan, Captains of the Imagination, Mara et Blaiz Fayah ont débriefé leur concert à chaud en sortant de scène, vendredi 9 juin 2023.

Cet été, «20 minutes» vous met au défi sur les festivals. Premier épisode au Caribana Festival.