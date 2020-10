Coronavirus en France : «On ferme les salles de sport mais pas les transports publics»

«Pascal le Grand Frère» refuse de fermer sa salle de fitness, située dans le département de l'Oise. Il a poussé un gros coup de gueule au nom de toute sa corporation.

«Je vous le dis ouvertement», poursuit Pascal Soetens, gérant d'une salle de sport depuis 2016, dans les Hauts-de-France. «Je ne fermerai pas ma salle de sport. On a fait une grosse pétition dans (le département de) l'Oise, et là récemment, j'ai posté une photo où tout le monde était assis les uns à côté des autres à Bercy avec des masques, on dit rien. On nous demande de fermer les restaurants... Moi, c'est mon business, si je ferme là maintenant, je coule mon business. C'est à dire que je vire mon fils et qu'il n'a plus de salaire... Donc non! Venez me voir dans les salles de sport, nous on porte les masques. Donc je suis très en colère, je ne fermerai pas! Et qu'est-ce qui va se passer? Rien, alors venez me voir... Là, je suis en colère pour ça!».