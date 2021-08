Dépréciation - «On jette des billets, on en brûle, on ne les respecte même plus»

Dépréciation : Les Vénézuéliens font tout pour se débarrasser de leurs billets

Pour lutter contre l’inflation galopante, le gouvernement a annoncé que six zéros seraient enlevés à la monnaie locale dès le 1er octobre. Panique pour se débarrasser des bolivars.

14 zéros en moins en 13 ans

L’inflation a atteint 400’000% en 2018, près de 10’000% en 2019 et 3’000% en 2020, entraînant une envolée des prix des biens de base et un repli vers le dollar américain, prisé par les habitants et les entreprises de ce pays de 30 millions d’habitants.

La dernière fois que la banque centrale a émis de nouveaux billets, en mars, leur valeur faciale était de 200’000, 500’000 et un million de bolivars. Mais ces trois billets d’une valeur totale de 1,7 million de bolivars ne valaient qu’environ 60 cents (0,51 euro) au taux officiel. Aujourd’hui, il n’en valent plus que 42 (0,36 euro).

Depuis que la rumeur de ce futur changement de cône monétaire est apparue il y a quinze jours, «les bolivars qu’on ne voyait plus ont commencé à ressortir», assure à l’AFP Carmen Ramirez, 48 ans, vendeuse dans une boucherie. «On n’utilisait plus les bolivars ici, que des devises étrangères», s’étonne-t-elle.

«Ça ne vaut rien»

«Dans les rues, on voit même des billets de banque par terre, on jette des billets, on brûle des billets, on ne les respecte même plus (...) parfois je me dis Regarde, ça ne vaut rien, se désole-t-elle.