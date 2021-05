Hockey sur glace - On joue aussi au hockey au Kenya

C apitaine de l’équipe des Ice Lions de Nairobi , Be r nard Azegere a eu l’honneur de défier Sidney Crosby.

Quelques enthousiastes, qui ont vu des match e s à la télé, ont formé en effet une équipe, les Ice Lions, et patinent sur une petite glace dans un hôtel, à Nairobi, avec de magnifiques chandails verts pour amasser de l’argent et populariser ce sport dans ce pays d’Afrique.

C’est alors que Crosby est entré…

Des gens chez Tim Hortons ont donc eu l’idée d’inviter 12 membres des Ice Lions à se mesurer à un club au Canada. C’est ainsi que Bernard Azegere, le capitaine du club, et ses coéquipiers se sont retrouvés dans un vestiaire d’aréna à enfiler u n nouvel équipement en plus d’obtenir un chandail avec leur nom. Et c’est alors que Sidney Crosby et Nathan MacKinnon ont fait leur entrée dans la pièce, sous les regards incrédules des K é nyans.