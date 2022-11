Golfe Persique : «On joue avec le feu avec des missiles et des bombes»

Le pape François s’est élevé vendredi contre la logique des «blocs opposés» entre l’Est et l’Ouest, au deuxième jour d’une visite inédite à Bahreïn.

1 / 5 Le prince héritier et Premier ministre de Bahreïn Salman bin Hamad Al Khalifa, le pape François, le roi de Bahreïn Hamad bin Isa Al Khalifa et le grand imam d’Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb assistent au Forum de Bahreïn pour le dialogue sur la place Al-Fida’ du Palais royal de Sakhir pendant le voyage apostolique du Pape François, au sud de Manama, Bahreïn. REUTERS Des personnes écoutent le discours du Pape François lors de la cérémonie de clôture du Forum de Bahreïn pour le dialogue: Est et Ouest pour la coexistence humaine au Palais de Sakhir, à Sakhir, au sud de Manama, Bahreïn, le 4 novembre 2022. REUTERS Le Pape François s’entretient avec le roi de Bahreïn, Hamad bin Isa Al Khalifa, alors qu’ils assistent au Forum de dialogue de Bahreïn: Est et Ouest pour la coexistence humaine sur la place Al-Fida' du Palais Royal de Sakhir, pendant le voyage apostolique du Pape François, au sud de Manama, Bahreïn, le 4 novembre 2022. REUTERS

Le souverain pontife, premier pape à visiter le royaume majoritairement musulman du Golfe, a insisté sur «l’unité» et le «dialogue» à l’occasion d’un sommet interconfessionnel à Awali (centre). «Des puissants se concentrent dans une lutte résolue pour des intérêts partisans, en exhumant des langages obsolètes, en redessinant des zones d’influence et des blocs opposés», a déploré le pape argentin, devant plus d’un millier de responsables politiques et religieux.

Selon lui, cette logique s’exprime d’abord par une opposition entre «l’Orient et l’Occident», qui «ressemblent de plus en plus à deux mers opposées», une allusion au conflit en Ukraine dénoncé sans relâche par François depuis l’invasion du pays par Moscou, fin février. «Au milieu d’intonations accusatrices, de menaces et de condamnations, nous sommes toujours au bord d’un équilibre fragile et nous ne voulons pas sombrer», a-t-il mis en garde.

«Dans le jardin de l’humanité, au lieu de soigner l’ensemble, on joue avec le feu avec des missiles et des bombes, avec des armes qui provoquent des pleurs et des morts», a ajouté François, qui n’a cessé de dénoncer le recours à la force et la menace nucléaire brandie par Moscou.

Jorge Bergoglio, 85 ans, a également déploré les «visions despotiques, impérialistes, nationalistes et populistes», estimant que «dans un monde globalisé, c’est seulement en ramant ensemble que l’on avance». En marge de ce discours, le cardinal Pietro Parolin, numéro deux du Saint-Siège qui a rencontré en septembre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a fait état devant la presse de «quelques petits signes» d’avancées dans les négociations avec Moscou.

«Toutes les initiatives pour la paix sont bonnes, l’important est que nous les menions ensemble et qu’elles ne soient pas exploitées à d’autres fins», a-t-il déclaré. Attaché aux «périphéries», le pape a par ailleurs attiré l’attention sur «le fossé entre le Nord et le Sud» qui «grandit constamment et dramatiquement».