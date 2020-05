Actualisé 30.04.2020 à 05:04

«On l'a fait partout dans la salle des Bulls»

Quand Carmen Electra et Dennis Rodman faisaient vibrer la salle d'entraînement des Chicago Bulls.

de Sport-Center

L'ex playmate et actrice d'Alerte à Malibu, Carmen Electra, a quelques anecdotes croustillantes à raconter au sujet de sa relation avec l'ancien basketteur des Bulls, Dennis Rodman. Keystone

Tandis que «The Last Dance» retraçant la saison du dernier titre des Chicago Bulls (1997-1998) continue son carton d'audience sur Netflix et ESPN, le Los Angeles Times en a profité pour s'entretenir avec Carmen Electra, l'ex petite amie du sulfureux et excentrique Dennis Rodman dont il est largement question dans les épisodes 3 et 4 du documentaire déjà culte de basketball.

L'ancienne playmate du magazine Playboy et actrice dans la série Alerte à Malibu fait notamment partie des personnages interviewés dans «The Last Dance». «Revoir Dennis jouer au basket m'a tiré les larmes aux yeux», a dit au Los Angeles Times celle qui était la petite amie du joueur durant la saison du sixième et dernier titre des Bulls, puis brièvement son épouse après leur mariage express à Las Vegas.

De l'action sur et hors du terrain

Inséparables depuis leur rencontre alors que les Chicago Bulls étaient à leur apogée, Carmen Electra et Dennis Rodman ont fait les «400 coups» sur et hors des terrains de basket. A ce sujet, l'ex playmate a raconté une anecdote croustillante au sujet d'une petite virée dans la salle des Bulls.

«Un jour, Dennis m'a dit qu'il avait une surprise pour moi», a expliqué Carmen Electra. «Il m'a bandé les yeux puis nous sommes montés sur sa moto. Lorsqu'il m'a enlevé le foulard, je me trouvais au milieu du terrain d'entraînement des Chicago Bulls. C'était incroyable, nous étions comme deux enfants dans un magasin de friandises. On a fait l'amour partout dans cette salle: dans la pièce réservées aux soins des joueurs, dans la salle de musculation. Et au milieu du terrain. Pour être honnête, je ne pense pas que Dennis avait autant sué dans sa vie que ce jour-là.»