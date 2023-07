États-Unis: On la croyait morte, elle était coincée dans la boue depuis trois jours

Emma Tetewsky était grièvement blessée et déshydratée, mais ses jours ne sont pas en danger.

Emma Tetewsky est saine et sauve, mais n’est pas près de retourner se promener dans la région du parc d’État de Borderland (Massachusetts). La disparition de l’Américaine de 31 ans a été signalée le 26 juin, après qu’elle a quitté son domicile de Stoughton, près de Boston. La trentenaire était censée aller visiter deux sites naturels de la région. Deux jours plus tard, les autorités ont sorti les grands moyens dans l’espoir de retrouver la trace d’Emma, hélicoptères et chiens policiers à l’appui.