Cold Case : On le croyait mort, l’Allemand disparu vivait simplement à Schwyz

La police du canton de Suisse centrale est tombée par hasard sur un homme porté disparu en Espagne et en Allemagne et que sa femme croyait mort.

Le disparu veut rester à Schwyz et n’a consenti qu’à ce qu’on informe sa femme qu’il était en vie.

Il a mis en pratique le proverbe «pour vivre heureux, vivons cachés»: un Allemand a été retrouvé dix-huit ans après sa disparition. C’est le journal allemand «Südkurier» qui a raconté la récente résolution de cette affaire, qui s’est jouée entre l’Allemagne, l’Espagne et la Suisse.

C’est en 2004 que la disparition de l’Allemand a été signalée par sa femme. Le couple avait émigré en Espagne et y avait lancé un commerce de voitures. L’homme avait ensuite prétexté un voyage d’affaires à Munich pour se faire la malle. Il n’a plus donné signe de vie. L’enquête avait remonté sa trace jusqu’à Constance, à la frontière suisse. Mais les indices relevés par la police d’alors laissait plutôt envisager un suicide ou un crime violent: en tout cas, on partait du principe que l’homme était mort.