Suisse : On les croyait disparues, elles ont eu recours au suicide assisté

Deux Américaines n’avaient plus donné signe de vie depuis le 10 février dernier. Elles avaient dit à leurs proches qu’elles partaient en vacances en Suisse mais s’y sont rendues pour mourir.

Lila A. et Susan F., deux sœurs originaires de Phoenix aux États-Unis, étaient venues en vacances en Suisse. Elles auraient dû rentrer chez elles le 13 février et étaient attendues sur leur lieu de travail deux jours plus tard mais elles ont disparu sans laisser de traces. Leurs amis n’avaient plus de nouvelles depuis le 10 février, date à laquelle elles se trouvaient soi-disant à Bâle.