Zurich : On leur attribue 44 vols: la justice les punit

Deux habitants de Zurich ont commis une quarantaine de cambriolages en un an. Ils écopent de plusieurs années de réclusion.

Quatre et six ans de réclusion

Le procureur a requis 6 ans et 10 mois pour le plus jeune pour vol en bande organisée et 8 ans et 2 mois pour le plus âgé à cause de ses antécédents judiciaires. Les avocats de la défense ont demandé des peines plus légères. Finalement, le prévenu âgé de 23 ans écope de 4 ans d’emprisonnement, et son complice qui n’était pas présent de 6 ans de réclusion.