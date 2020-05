États-Unis

On leur demande de quitter le McDo, elles tirent sur les employés

Deux femmes s’étaient installées dans un fast-food d’Oklahoma City, mais celui-ci étant fermé, elles ont été priées de s’en aller. Elles ont sorti un pistolet.

Un incident est survenu mercredi dans un McDonald’s d’Oklahoma City. Deux clientes s’étaient installées dans la salle à manger de l’établissement quand deux employés leur ont demandé de bien vouloir quitter les lieux, le restaurant étant fermé en raison de la crise sanitaire. Fâchées, les deux femmes ont sorti un pistolet et ouvert le feu, selon CNN .

Deux employés ont été touchés – un à une jambe et l’autre dans l’épaule – et un troisième a été blessé «dans la mêlée qui a suivi», a fait savoir Michelle Henderson, lieutenant de police. Les officiers intervenus sur place ont par ailleurs constaté qu’une employée présentait des traces de lacérations à la tête. La vie des employés n’est pas en danger. Les deux suspectes ont pris la fuite mais ont été interpellées non loin du fast-food.