A son grand étonnement, aucun test n’est pratiqué à son entrée dans le second établissement de santé. Le chef de la clinique explique qu’il ne s’agit pas d’une obligation. L’homme de 79 ans partage sa chambre avec un autre individu. Et quelques jours après son arrivée, ce dernier commence à avoir de la fièvre. Testé, il est positif au coronavirus.

Famille choquée

Notre septuagénaire se retrouve immédiatement déplacé dans une autre chambre et passe un test de dépistage au Covid-19. Le lendemain on lui apprend qu’il est, lui aussi positif au coronavirus, et il se retrouve transféré à l'hôpital La Carità de Locarno. La famille du Tessinois critique la direction de la clinique qu’elle accuse de légèreté.