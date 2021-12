Adele : On lui a coupé Instagram après cette photo

Adele a révélé que son équipe avait pris le contrôle de son compte après qu’elle avait posté un cliché d’elle qui avait fait débat.

En août 2020, Adele avait fait jaser avec une photo d’elle. Elle avait été accusée d’appropriation culturelle pour avoir porté un bikini aux couleurs jamaïcaines et surtout pour avoir arboré des noeuds bantous sur sa tête, une coiffure traditionnelle africaine. Plus d’un an et demi plus tard, la Britannique, qui vient d’annoncer une résidence à Las Vegas, est revenue sur cet épisode et une de ses fâcheuses conséquences: son équipe lui a retiré la gestion de son Instagram.