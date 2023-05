On a volé l'alliance et la bague de fiançailles de Lily Collins

Lily Collins s’est fait voler sa bague de fiançailles composée d’un diamant rose et d’une monture en or.

Coup dur pour Lily Collins. Le 6 mai 2023, alors qu’elle séjournait dans un hôtel de luxe à Los Angeles, l’actrice, qui a vécu en Suisse romande, a été victime d’un cambriolage, selon «People». Après s’être rendue dans le spa de l’établissement, l’Américaine de 34 ans est retournée dans sa chambre et a découvert que sa bague de fiançailles, son alliance, ainsi que d’autres objets précieux placés dans le coffre-fort avaient disparus. En plus de sa valeur sentimentale, la bague de fiançailles, composée d’un diamant rose et d’une monture en or, est estimée à 90’000 dollars. Aussitôt alertée, la police a constaté que l’ouverture du coffre-fort n’avait pas été forcée.