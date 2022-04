Fribourg: On lui demande un revenu quatre fois supérieur à son loyer

Demander un revenu égal à quatre fois le prix du loyer, une pratique de plus en plus répandue, selon l’Asloca. Photo d’illustration.

Devant libérer la maison dans laquelle elle habite au 1 er septembre, une mère célibataire, qui vit seule avec ses deux enfants, a repéré il y a quelques semaines, un 4-pièces et demie au loyer intéressant dans un petit village fribourgeois. Cette trentenaire a envoyé son dossier fin février à la gérance, avant d’essuyer un refus quelques jours plus tard.

«J’ai trouvé bizarre qu’on me demande de fournir aussi mes revenus de 2020, sachant que j’ai actuellement un loyer supérieur à 1700 francs et que je m’en sors largement financièrement, confie cette mère de famille, qui travaille en tant qu’indépendante. Là, on me dit que mon salaire devrait être de 6800 francs, alors que certains couples n’ont même pas ce revenu ensemble. C’est aberrant! Je n’ai jamais entendu ça.»