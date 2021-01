Double mauvaise surprise pour une cliente vaudoise de Galaxus, en décembre dernier. À deux reprises, l’Apple Watch qu’elle avait commandée lui a été dérobée directement dans son colis. «Le paquet était discrètement fendu sur le côté, explique l’infirmière, écœurée par le vol. Galaxus a eu la gentillesse de me renvoyer l’article. La deuxième fois, j’ai attendu le facteur en personne, et même chose! Lui non plus ne s’était aperçu de rien jusqu’à ce que je lui fasse remarquer l’ouverture!» Heureusement, la troisième livraison fut la bonne.