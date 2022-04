Olivia Wilde reçoit des papiers judiciaires sur scène

Olivia Wilde : On lui remet des documents judiciaires sur scène

Un livreur a apporté à Olivia Wilde des papiers concernant la garde des enfants dans le cadre de sa séparation d’avec Jason Sudeikis.

«Ces documents ont été rédigés pour établir le cadre juridique relatif aux enfants de Mme Wilde et de M. Sudeikis», a dit une source à «Variety». Et de poursuivre que l’acteur vu dans «Ted Lasso» n’avait «aucune connaissance préalable» de l’heure et de l’endroit où l’enveloppe serait remise à son ex. «Cela était uniquement du ressort de la société de livraison. Jason n’aurait jamais toléré qu’elle lui soit remise d’une manière aussi inappropriée», a ajouté cette personne. Du côté de la convention du cinéma, on affirme, dans un communiqué, que les protocole de sécurité seront «réévalués» pour qu’à l’avenir on ne puisse pas approcher ainsi des invités.