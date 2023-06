Cauchemar dans l’avion: On lui sert le mauvais croissant, son vol vire au calvaire

Chloë Chapdelaine n’est pas près d’oublier son voyage en avion entre Dubaï (Émirats arabes unis) et Los Angeles (États-Unis). Le 5 juin dernier, l’influenceuse canadienne était à bord d’un vol de la compagnie Emirates quand elle a commandé un petit-déjeuner continental. La jeune femme de 25 ans a bien spécifié au personnel de bord qu’elle souffrait d’une intolérance au gluten. Quand son plateau est arrivé, environ une heure après le décollage, il portait en effet le label «sans gluten», explique «The Independent» .

C’est donc l’esprit tranquille que Chloë, qui n’a plus consommé de gluten depuis 10 ans, s’est sustentée. Elle a mangé la moitié d’un croissant qui se trouvait sur le plateau, mais dont l’emballage ne portait pas d’indication particulière. Prise d’un affreux doute, la Canadienne a demandé à une hôtesse de l’air si la viennoiserie en question était bien sans gluten. C’est là que L’employée est devenue «pâle»: «Elle est revenue et m’a dit que ce croissant n’était pas censé être sur le plateau, parce qu’il contenait du gluten», explique Chloë.

Des «séquelles mentales»

Catastrophée, la malheureuse a pris son téléphone portable et s’est ruée aux toilettes pour essayer de se faire vomir. Chloë a documenté sur TikTok son voyage infernal de 15 heures en larmes dans les WC de l’avion, percluse de crampes, souffrant d’une violente diarrhée et essayant d’éviter une crise d’angoisse. L’influenceuse explique dans sa vidéo qu’elle s’en veut de ne pas avoir mieux contrôlé ce qu’elle s’apprêtait à manger. «À tous ceux qui souffrent d’intolérance au gluten, vérifiez à deux fois quand on vous sert de la nourriture dans l’avion», avertit-elle.