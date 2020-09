Une profession qui ne connaît pas la crise

On compte environ 400 maréchaux-ferrants en Suisse, dont environ 100 dans le canton de Vaud, selon Daniel Gebhard, enseignant et patron d’une PME. Et une trentaine à Fribourg d’après Cyril Magne, pour qui sa profession ne connaît pas la crise et la relève est assurée. «Le printemps et l’été représentent la haute saison pour nous, explique-t-il. Mais avec la pandémie et les conseils de confinement, beaucoup de gens ont eu plus de temps libre à consacrer à des activités en lien avec la nature. Faire du cheval semble à la mode et nous procure beaucoup de travail.»