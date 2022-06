Natalie Portman a dû grossir pour Thor

Natalie Portman : «On m’a demandé d’être la plus musclée possible»

Pour son rôle de superhéroïne dans le nouveau «Thor», Natalie Portman a dû transformer son physique.

Pas toujours facile d’incarner certains personnages, au cinéma. Natalie Portman en sait quelque chose. À l’affiche du film «Thor: Love and Thunder», en salle dès le 6 juillet 2022, dont le teaser a créé une petite polémique, l’actrice a dû transformer son physique pour incarner la superhéroïne Jane Foster, aux côtés de l’impressionnant Thor, joué par Chris Hemsworth. Celle qui avait dû perdre 9 kilos pour interpréter une ballerine dans «Black Swan», en 2010, a dû, cette fois-ci, prendre du poids et de la masse musculaire pour être crédible dans la fiction de Marvel. «Dans «Black Swan», on m’a demandé d’être la plus menue possible et dans «Thor» on m’a demandé d’être la plus musclée possible. Cela a été un immense challenge et aussi un état d’esprit à avoir en tant que femme», confie l’Israélo-Américaine de 41 ans dans «Variety».