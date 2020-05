«On m’a dit que ce que j’avais était très sérieux»

Rédiger un nouveau commentaire

Et le test sur sa femme il donne quoi ? Ça me semble logique de la tester également pour en avoir le coeur net...

Vous nous FATIGUEZ Vous savez parler que de ça purée, on dirait que tous les autres malades n’existent, Pq donner autant de crédit et d’attention à des pseudos suppositions Pénible

Pragmatique 05.05.2020 à 09:04

En fait, on sait pas du tout si c'est bel et bien le premier cas en France, certains malades ne présentant pas de symptômes, il est possible que des personnes avant lui aient été infectées mais n'étaient pas malades au point d'aller à l'hôpital, c'est bien le problème de ce virus: on arrive pas à le contenir et à le retracer facilement.