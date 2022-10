Naomi Watts a subi la pression du jeunisme

Naomi Watts : «On m’a dit que ma carrière serait finie à 40 ans»

Hollywood est un univers particulièrement impitoyable pour ses actrices. Naomi Watts, qui a été révélée à l’âge de 33 ans dans le film «Mulholand Drive», en 2001, en sait quelque chose. «On m’a dit: «Tu ferais mieux de tourner plein de films parce que tout se termine à 40 ans quand tu deviens imbaisable.» Je me suis alors demandé ce que ça voulait dire exactement. Et j’ai compris que lorsque vous ne pouvez plus vous reproduire, que ces organes ne fonctionnent plus, vous n’êtes plus sexy et donc plus personne ne vous engage, Cela m’a rendue folle», a confié la Britannique, qui a été ménopausée prématurément , à Entertainment Weekly .

L’actrice britannique, aujourd’hui âgée de 54 ans, a heureusement décroché de nombreux rôles après ses 40 ans. On l’a notamment vue dans «Fair Game», «Divergente 2», ou encore «Perfect Mothers». Cependant, la star, à l’affiche de la série «The Watcher», dès le 13 octobre 2022 sur Netflix, dénonce une certaine injustice au sujet du temps qui passe. «Dès le premier jour de notre vie, le processus de vieillissement commence pour tout le monde. C’est quelque chose que nous devons tous gérer, mais les femmes doivent en faire plus que les hommes, a-t-elle déploré. On ne parle presque jamais d’un homme qui prend de l’âge et de ses cheveux gris. En fait, si on en parle c’est pour dire qu’il est encore plus beau comme ça, plus désirable et plus puissant. Et pourquoi paraît-il plus puissant qu’avant? Parce qu’il a accumulé plein d’expériences. Eh ben, cela devrait être pareil pour les femmes. Nous avons aussi eu plein d’expériences diverses et variées grâce à notre âge et nous devrions en être fières.» Voilà qui est dit!