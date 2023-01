Gjon’s Tears : «On m’a fait croire qu’on appréciait ma musique»

À cœur ouvert, le chanteur s’est surtout dit déçu et blessé par le comportement de gens qui avaient pourtant gagné sa confiance. «On m’a fait croire qu’on appréciait ma musique et qu’on voulait me rencontrer de manière professionnelle à 23h30, dans une chambre d’hôtel. On m’a fait croire que pour s’intégrer au milieu de la musique, il fallait consommer des produits illicites et on m’a fait comprendre que de ne pas en consommer me blacklistait automatiquement. J’ai rencontré des personnes qui m’ont fait vivre désillusions sur désillusions, mensonges sur mensonges», a-t-il raconté à l’occasion du Blue Monday, jour le plus déprimant de l’année.