Nouvelle Star: Cindy Sander ne sera pas de la fête

Cindy Sander de «Nouvelle Star» : «On m’a mis dans un coin comme une merde»

Sur Instagram, Cindy Sander a averti ses fans qu’on ne la retrouverait pas sur le plateau des primes proposés sur M6 les 15 et 22 février 2023, pour les 20 ans de «Nouvelle Star». «Par contre, je n’ai aucun doute que dans la programmation de cette émission mon nom sera cité et que nous verrons certainement quelques images qui datent d’il y a 15 ans», s’était-elle réjouie. Cela ne sera pas le cas et ça énerve grandement la Française qui a connu une petite célébrité en 2008 avec le single «Papillon de lumière».

«Quand on parle de «Nouvelle Star», on parle de Cindy Sander! … On m’a assez prise pour une conne, ça fait quinze ans que je ferme ma gueule, on m’a mise dans un coin comme une merde», a-t-elle pesté sur le site de Télé-Loisirs. La chanteuse a raconté qu’elle était prévue dans l’émission, avant que la production ne fasse machine arrière, de peur que «cela fasse le buzz». Elle en veut beaucoup à André Manoukian, juré qui lors de l’audition lui avait lancé: «Je veux juste que vous vous arrêtiez de chanter. Vous avez tous les tics ringards. Vous chantez avec tout le pathos d’il y a 20 ans». «Il a avoué sur le tournage de «Je t’aime, etc.» (ndlr: en 2020) que j’avais été manipulée. Il m’a vue hors caméra et m’a dit qu’il était désolé et que j’avais une voix exceptionnelle. Je pense que ç'aurait été juste qu’ils m’invitent pour passer l’éponge», a-t-elle expliqué.