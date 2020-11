Alors qu’elle rentrait du coiffeur jeudi, Maeva Ghennam s’est fait agresser à l’arme blanche par trois individus, au moment de rejoindre son domicile. Une mésaventure particulièrement violente, à en croire ce qu’elle a affirmé hier sur ses réseaux sociaux, la voix tremblante: «Ils se sont cachés en bas de chez moi et m’ont frappée. Ils m’ont pris tout ce que j’avais chez moi. Ils avaient un couteau, ils me l’ont mis sous la gorge et m’ont pris par les cheveux».