EnjoyPhoenix : «On m’a traitée de pute, de salope»

La youtubeuse EnjoyPhoenix est outrée d’être insultée après avoir publié une photo d’elle dénudée sur le Net.

Considérée comme l’une des youtubeuses les plus suivies avec 3,6 millions d’abonnés sur sa chaîne, EnjoyPhoenix a été sévèrement insultée par de nombreux internautes récemment. Tout ça à cause d’une photo postée sur les réseaux sociaux où elle a dévoilé involontairement une partie de sa poitrine. Blessée par ces attaques virulentes, Marie Lopez a poussé un gros coup de gueule sur Instagram. «Il y a quelques semaines, j’ai posté une photo où on pouvait apercevoir le côté d'un de mes seins, plus communément appelé un «side boob». J’ai été hyper choquée de voir les centaines de commentaires insultants, dégradants, méchants, et surtout faussés. On m’a bien entendu traitée de pute, salope, prostituée. Mais par-dessus tout on m'a surtout dit que j’étais vulgaire», s’est-elle insurgée dans son message.