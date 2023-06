Vaud: «On m’a volé mon trolleybus!»

1 / 2 Le véhicule fait partie d’une série de bus ayant circulé durant des années à Lausanne, avant d’être définitivement mis hors service en 2021. DR Le numéro 780, acheté par Christophe, était parqué dans l’ancienne fonderie de Moudon. DR

Alors qu’il n’avait plus tellement de valeur pour les TL, un ancien trolleybus lausannois semble fort précieux aux yeux de plus d’une personne. Christophe, fils d’un ancien chauffeur TL et lui-même conducteur de bus, avait réussi à négocier cet achat auprès de la compagnie lausannoise en temps que passionné. «Il a une grande valeur affective et patrimoniale pour moi, et il vaut un certain prix, en plus des frais engagés pour le déplacer», rapporte ce Vaudois, attristé.

Le véhicule mis en circulation en 1989, d’abord orange puis repeint en bleu et blanc, a circulé jusqu’en 2021. Lors de la mise hors-service de cette série de trolleys, Christophe a acheté le numéro 780 et a loué une place de parc à la Fonderie de Moudon. «J’avais acheté un chargeur spécial pour conserver la batterie, et j’avais apporté ma grosse boîte à outils pour travailler dessus. Prudent, j’avais mis une chaîne sur la porte. Un jour, le responsable du lieu m’a appelé, pensant que je l’avais déplacé. Mais moi, je ne l’ai pas touché. Il a simplement disparu, avec ce qui s’y trouvait. La chaîne a dû être brisée... Ça fait pile un an, c’était le 21 juin dernier, et toujours pas trace de mon trolleybus», se désespère Christophe.

Pour déplacer le véhicule, il faut un camion, car il n’est plus autorisé à rouler sur route. Un transport pas donné. DR

Le Vaudois a porté plainte. Le Ministère public confirme qu’une enquête est en cours, même si Christophe souhaiterait que tout aille plus vite. «Ce n’est pas rien, de voler un bus. Déjà, ça n’intéresse pas n’importe qui. En plus, il faut du gros matériel, un camion notamment, puisque mon bus n’a pas de carte grise permettant de le faire rouler sur route. Et puis il faut un endroit pour le cacher. Ça ne doit pas être si difficile de le retrouver…»

Un «délire» d’un «fada des bus» ?

Pourtant l’enquête n’a a ce jour rien donné, et devrait être prochainement classée si de nouvelles preuves ne vient pas changer la donne. Une piste a toutefois été creusée par les inspecteurs: en effet, la Fonderie était aussi occupée par l’association RetroBus, également active dans les véhicules historiques. La police a effectué des perquisitions dans sept entrepôts qu’elle occupe, et auditionné deux de ses membres, accusés à titre personnel. Contacté, l’un d’eux se dit même non convaincu de la réalité de la disparition de ce bus, signalé par un passionné qui lui donne «une impression de délire obsessionnel et de mythomanie».

Par un communiqué fort en superlatifs, l’association rejoint son point de vue, et assure qu’elle n’est pas impliquée dans l’affaire. Evoquant une affaire «surréaliste», elle critique les «élucubrations» d’un tiers. Elle met en garde contre les «fadas des bus» et indique qu’elle communiquera sur d’éventuelles suites, après la clôture de l’enquête.