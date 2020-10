Russie«On marche littéralement sur la tête des morts»

Les images font froid dans le dos. Enregistrées par un membre du personnel d’un hôpital de Sibérie, elles montrent des dizaines de corps entassés dans un corridor et une salle d’autopsie. «Des cadavres partout, des cadavres, des cadavres partout», commente l’auteur de la vidéo. De nombreux sacs mortuaires ont été déposés à même le sol, et au moins une victime n’a été recouverte que d’une couverture. «On risque de trébucher et de tomber. On marche littéralement sur la tête des morts», explique la voix.