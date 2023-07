Billie Eilish et Finneas: Ne jetez rien sur les artistes

Interrogée lors de la première du film «Barbie» à Los Angeles le 9 juillet 2023, la chanteuse a confié que cette tendance n’était absolument pas récente. «On me balance des trucs dessus depuis six ans, je ne sais pas pourquoi on pense que c’est nouveau. Les gens deviennent agités et ça peut être dangereux», a-t-elle dit au «Hollywood Reporter».