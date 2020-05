Actualisé 28.04.2020 à 12:00

Amélie Etasse

«On me trouve idiote»

Amélie Etasse qui joue dans «Scènes de ménages» est harcelée et insultée par des internautes malintentionnés. Elle pousse un coup de gueule.

de Ludovic Jaccard

Amélie Etasse incarne Camille aux côtés de Grégoire Bonnet, alias Philippe, dans «Scènes de ménages», sur M6. DR

Celle qui interprète la pétillante Camille dans «Scènes de ménages», sur M6, en a gros sur le cœur. Depuis le début du confinement, Amélie Etasse a constaté que de nombreux internautes étaient devenus particulièrement virulents et cruels à son égard. «Je reçois de plus en plus de messages d’insultes... On n’aime pas mon jeu, mais surtout mon physique, ma voix, on me trouve idiote, a écrit l’actrice sur sa page Facebook. En ces temps de pandémie, certains et certaines se croient peut-être tout permis et semblent nerveux... Ils croient peut-être que je ne suis pas humaine, que je ne subis pas, comme tout le monde, ces moments difficiles…»

«Un peu de tolérance et de douceur… SVP»

Face à ses détracteurs, la Française de 35 ans ne s’est pas laissé faire. Elle leur a dit sans détour ce qu’elle pensait, tout en restant sereine. «Messieurs-dames, si ce confinement vous est pénible, je n’y suis pour rien, leur a dit la comédienne. Merci de vous regarder dans une glace et de vous demander à quoi ces insultes riment. Vous ne m’aimez pas... Ça me fait une belle jambe... Ai-je vraiment besoin de le savoir? Avez-vous besoin de m’écrire pour le dire ? De l’écrire sur mon mur? Est ce que cela fera de ce monde un monde meilleur? Je ne crois pas. Alors un peu de tolérance et de douceur... SVP... Merci! Et gardez donc votre plume pour dire que vous les aimez à ceux qui vous sont chers. Bon courage à tous dans cette période plus que compliquée! Sincèrement! Je vous embrasse!»