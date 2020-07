Athlétisme

On n'arrête plus Ajla Del Ponte

La sprinteuse tessinoise a brillé comme jamais lors du meeting de la Gruyère, samedi, à Bulle.

Mais où s’arrêtera Ajla Del Ponte? La sprinteuse tessinoise est dans une forme olympique depuis la reprise post-coronavirus. Devenue l'Européenne la plus rapide de l'histoire sur 150m (avec départ en virage) avec un chrono de 16’’67 fin juin à Meilen (ZH), la protégée de Laurent Meuwly a encore brillé lors du meeting de la Gruyère, samedi, à Bulle.

Sur la piste rapide de Bouleyres, et avec un vent favorable (+1,5 m/s), Ajla Del Ponte a écrasé la concurrence et réalisé l'ahurissant chrono de 11’’10 sur 100 mètres lors des séries éliminatoires. Mais elle avait gardé le meilleur pour la fin... Deux heures plus tard, celle qui aura 24 ans le 15 juillet a fait encore mieux en finale, 11’’08 (+0,7 m/s)!