France : «On n’a jamais été des ripoux»

Les policiers jugés cette semaine dans l’affaire de la «Bac Nord» à Marseille ont clamé leur innocence mercredi devant le tribunal.

«On n’a jamais été des ripoux, on nous a traînés dans la boue»: les débats au procès des 18 ex-policiers de la Bac Nord se sont achevés mercredi sur les protestations d’innocence des prévenus, à la veille du jugement attendu jeudi à 16h30. Invités à prendre la parole après les plaidoiries de leurs avocats, les policiers poursuivis pour avoir volé des stupéfiants, de l’argent ou des cigarettes de contrebande à des dealers ou revendeurs des cités, ont seulement reconnu des «manquements administratifs».

Appelé à prendre position sur la demande unanime des avocats de non-inscription d’éventuelles condamnations au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, le procureur de la République adjoint André Ribes ne s’y est pas opposé: «Après neuf ans au service des autres, à ne commettre aucune faute et à avoir fait preuve d’abnégation, je n’ai aucun doute qu’ils (…) seraient prêts à se sacrifier pour me défendre. Même si j’ai requis contre eux».

Lundi, évoquant de «vrais bons policiers» qui ont cependant abîmé l’image de la police, M. Ribes avait réclamé la condamnation des 18 prévenus, demandant des peines d’un an de prison avec sursis à trois ans de prison dont six mois fermes. En clôture des plaidoiries mercredi, la défense avait demandé la relaxe des quatre policiers accusés par un dealer de lui avoir dérobé 9000 euros lors de son interpellation, le 31 août 2012 dans une cité de Marseille, alors qu’il transportait un kilo de cannabis. Seule victime déclarée, celui-ci s’est constitué partie civile mais ne s’est pas présenté à l’audience.

Rejetant des «accusations mensongères», Me Laurent Bartoloméi, défenseur d’un des quatre policiers présents sur cette opération, s’est étonné qu’on puisse accorder «un quelconque crédit» à ce trafiquant qui aurait d’abord tenté de corrompre les policiers en leur proposant la moitié des quelque 30’000 euros qu’il avait avec lui, officiellement pour acheter une voiture en Allemagne. «Il n’a pas réussi à les corrompre alors, s’est-il dit, je vais les mettre dedans, je vais les emmerder», a insisté Me Virgile Reynaud, avocat des trois autres policiers en cause dans cette interpellation.