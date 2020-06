Intempéries

«On n’a jamais rien vécu de tel ici»

Une grande partie de la Suisse a été frappée par de fortes pluies mercredi matin. Le village de Gunten (BE), où un ruisseau a débordé, a été particulièrement touché.

Plusieurs régions de Suisse ont subi des inondations en raison des importantes précipitations survenues dans la nuit de mardi à mercredi. À Gunten (BE), sur la rive nord du lac de Thoune, le ruisseau qui traverse le village a débordé, inondant la route principale entre Interlaken et Thoune. Mercredi matin, elle était impraticable: il n’y avait pratiquement aucun moyen de la traverser, même à pied.

Des images circulant sur le web montrent le torrent sortir de son lit et envahir des rues de cette commune bernoise. L’eau s’est notamment infiltrée dans des garages souterrains, endommageant des véhicules. «Le centre du village est sous l’eau. Tout est plein de boue et de bois flotté», raconte une lectrice à nos collègues de «20 Minuten», vidéo à l’appui.

Route couverte de gravats

L’habitante raconte qu’il s’est mis à pleuvoir abondamment dès 5 heures. Des troncs d’arbres et des conteneurs ont traversé le village pour finir leur course dans le lac, et certaines voitures ont été partiellement noyées. «On n’a jamais rien vécu de tel ici», assure-t-elle.