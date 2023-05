Italie: cette sculpture pulpeuse ne fait pas l'unanimité

Baptisée «La Mer», l’œuvre ne semble pas faire l’unanimité auprès des internautes, raconte TGCOM 24. Jeudi sur Facebook, l’actrice italienne Tiziana Schiavarelli a publié des photos de la statue et fait part de sa «perplexité». «Au premier coup d’œil, (…) on dirait une sirène avec deux seins en silicone qui vaudrait une dénonciation au chirurgien. Et surtout, on n’a jamais vu une sirène avec un cul aussi énorme», rigole la comédienne.