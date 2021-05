Twenty One Pilots - «On n’a pas modifié notre manière de travailler»

Tyler (à g.) et Josh, tous deux âgés de 32 ans, font de la musique ensemble depuis 2009. A. Osborn

Habitué à évoquer ses angoisses dans ses chansons, Twenty One Pilots semble avoir avalé du Prozac. Le duo de l’Ohio est d’humeur plus joyeuse sur «Scaled and Icy». Un sixième album concis et jouissif où rock, hip-hop et electro-pop sont au rendez-vous dans une ambiance souvent festive. Le batteur Josh Dun s’explique.

Pourquoi cet album est-il plus gai et optimiste que les précédents?

Premièrement, nos vies ont changé. Tyler a un bébé et je me suis marié, donc cela a eu une incidence sur notre musique. Et puis, l’état du monde s’est assombri et on a trouvé que ce n’était pas le moment d’en rajouter avec des ambiances glauques. Enfin, Tyler s’est mis à la guitare et le fait d’avoir de nouveaux sons à notre disposition a influé sur notre direction musicale.

Vous avez enregistré le disque confinés et à des milliers de kilomètres l’un de l’autre. Comment l’avez-vous vécu?

Franchement, j’ai trouvé le processus génial. J’ai toujours adoré la technologie. On se retrouvait tard la nuit sur FaceTime et Zoom pour bosser ensemble sur des chansons et partager des sons. Cela nous a rendus les deux plus libres et flexibles d’affiner et de réaliser le disque exactement comme on le souhaitait.

D’habitude, vous enregistrez vos chansons en pensant à la scène. Comment avez-vous fait cette fois sans concerts en vue?

C’était très dur. Déjà, on adore être sur les routes et donner des concerts. Et puis, on pense souvent à la façon dont les gens vont réagir à une chanson en live quand on enregistre la batterie ou un passage instrumental. Malgré nos inquiétudes et nos frustrations par rapport aux tournées, nous n’avons pas changé notre façon de bosser. On s’est dit qu’on jouerait ces titres en live un jour.

Que représente le dragon qui illustre la pochette?

La créativité et l’imagination. Tyler avait un petit dragon en plastique dans son home studio et l’imaginait voler dans la pièce. Si tu peux imaginer un truc pareil, tu peux aussi transformer tes idées en chansons.

Pochette de «Scaled and Icy»

Vous allez vous produire en livestream le 21 mai 2021.