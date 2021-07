Tennis - On n’arrête plus la Tunisienne Ons Jabeur

Elle qui attache tant d’importance à jouer pour son pays et pour son continent, elle doit être sacrément fière aujourd’hui. Après avoir éliminé l’Américaine Venus Williams et l’Espagnole Garbine Muguruza, la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 24) a éclipsé une troisième championne en Grand Chelem, la Polonaise Iga Swiatek (9e), lundi midi, en ouverture du «Manic Monday» sur le court no 2 de Wimbledon.

On attendait beaucoup de ce duel entre les deux jeunes femmes et il n’a pas déçu. Dès le 1er jeu, Ons Jabeur a donné le tournis à Iga Switek, alternant lourdes frappes en coup droit et amorties. Menée 3-5, la Polonaise a alors profité de la légère nervosité – Jabeur a servi pour le set – adverse et joué quatre jeux d’anthologie pour complètement inverser la tendance et décrocher un 1er set (5-7) de très haute tenue.