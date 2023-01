Hockey sur glace : On n’arrête plus les New Jersey Devils

Nico Hischier et ses partenaires ont enregistré samedi une quatrième victoire de rang en disposant de Los Angeles (5-2).

Tomas Tatar, à droite, célèbre ici son but avec Nico Hischier. USA TODAY Sports

Alors qu’ils avaient gagné en tout et pour tout vingt-sept rencontres la saison dernière, les New Jersey Devils ont déjà fait mieux sur cet exercice 2022/2023 de NHL en engrangeant un 28e succès samedi sur la glace des Los Angeles Kings (5-2). Ils restent 2es de la Metropolitan Division.

Après l’ouverture du score de son compatriote Kevin Fiala (-1), Nico Hischier s’est fait l’auteur d’un assist sur le but de l’égalisation des Devils, inscrit par Tomas Tatar. Aligné 19 minutes, le joueur de centre haut-valaisan a fini sa soirée avec une fiche de + 2. Jonas Siegenthaler s’est contenté d’un +1.

Roman Josi, malgré son 11e but, a vu son Nashville perdre 5-3 contre le Buffalo d’un Nino Niederreiter muet (-1). Tim Berni (-2) et Colombus ont battu Detroit (4-3) sans Pius Suter tandis que Philipp Kurashev avec Chicago et J. J. Wolf (Arizona) ont perdu respectivement face à Seattle (8-5) et Minnesota (2-1).