Tendance - On n’avait jamais pensé à porter son sac à main de cette façon

La créatrice a accessoirisé un look avec un sac iconique de la marque, le 2.55, un modèle en cuir matelassé. Celui-ci a été adapté en version mini accroché à la cuisse d’un mannequin, lui conférant une allure de guerrière. Détail amusant: la jeune femme portait aussi un sac à la main gauche. On se demande alors à quoi pouvait servir l’autre. Et si c’était uniquement pour la beauté du geste? Après tout, n’est pas Chanel qui veut.