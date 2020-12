Or, «Funny Boy», de la réalisatrice canadienne d’origine indienne Deepa Mehta, ne remplit pas cette condition. Le film, qui raconte le passage à l’âge adulte d’un jeune homosexuel dans les années 1970-1980, a été tourné au Sri Lanka principalement en tamoul et en cingalais mais aussi, à plus de 50%, en anglais. L’Académie américaine des arts et des sciences du cinéma l’a donc écarté vendredi, rapporte Deadline.