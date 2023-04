Journée de la bonne action: «On ne comprend pas que je travaille aussi souvent en tant que bénévole»

L'engagement de Claudia est né d'une nécessité d’évasion: «Je venais de divorcer et j'élevais seule mes quatre enfants. L'argent était compté et il n’était pas envisageable pour moi d’assister à des événements comme des concerts». C'est ainsi que lui est venue l'idée d'aider en tant que bénévole lors d'un événement. «Ma première intervention en tant que bénévole a eu lieu lors d'un concert. Je n’ai pas reçu de salaire, mais j'ai reçu un billet d'entrée». C'est à partir de là qu'elle s'est prise au jeu. En tant qu’ancienne collaboratrice au sein d'une société de marketing sportif, Claudia sait par expérience combien de travail il faut pour mettre sur pied un tel événement.

Vivre les émotions au plus près

Ce que Claudia apprécie dans les missions de bénévolat, c'est le sentiment de communauté: «Dans le monde du travail, il y a des luttes de pouvoir et les projets traînent en longueur. Cela n'est pas possible lors d’un événement: il doit avoir lieu et tout le monde travaille ensemble pour que ça marche».