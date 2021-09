Macron à Marseille : «On ne lâchera rien dans la lutte contre le trafic de drogue»

Le président français s’est fendu d’une visite dans les quartiers nord de la cité phocéenne mercredi. Il a également annoncé l’arrivée accélérée de 300 policiers supplémentaires.

«Pas faire de fausses promesses»

Accompagné de sept ministres, à huit mois de la présidentielle, le chef de l’État a d’abord été accueilli par le maire socialiste Benoît Payan, à l’Hôtel de Ville pavoisé aux couleurs françaises, européennes et marseillaises (bleu et blanc), mais aussi au son des «Macron démission» lancés par quelques manifestants. «Les attentes sont colossales et légitimes», a insisté Benoît Payan.

L’accueil a été beaucoup plus chaleureux plus tard dans l’après-midi, à la cité Bassens, où le président a osé un long bain de foule, à la rencontre des habitants. «Marseille a besoin de vous!» lui a lancé Bilal, éboueur de 32 ans.

«Tant qu’on ne combattra pas cette misère, on n’éradiquera pas ces trafics de drogue», a insisté Amine, 17 ans, frère de Brahim, mort fin décembre dans un règlement de comptes, en référence aux nombreuses plaies de ces quartiers déshérités, entre écoles vétustes, habitat insalubre et manque d’emplois.

Réponse «sécuritaire»

Il a annoncé une accélération de l’arrivée à Marseille des 300 policiers de plus promis par le Ministère de l’intérieur, qui seront tous là en 2022 et non plus 2023. «Il faut aller bien au-delà de 300 policiers supplémentaires pour avoir une police efficace», a répondu Yannick Ohanessian, adjoint au maire à la Sécurité, présent au commissariat.