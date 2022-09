Zac Efron a souffert à cause de sa musculature

Zac Efron : On ne le verra plus jamais aussi musclé

La raison? Pour parvenir à un tel résultat, il avait dû faire beaucoup d’entraînements et prendre de puissants diurétiques qui ont eu des effets secondaires très négatifs sur sa santé. «J’ai commencé à développer des insomnies et je suis tombé en dépression, pendant longtemps, a confié l’Américain de 34 ans à «Men’s Health». Quelque chose dans cette expérience m’a brisé. J’ai eu beaucoup de mal à me recentrer. En fait, on m’a fait prendre trop de diurétiques pendant trop longtemps, et cela m’a fait beaucoup de mal.»