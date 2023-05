L'humoriste Morgane Cadignan juge sa notoriété relative

Enfant, Morgane Cadignan regardait la «Star Academy» et voulait devenir chanteuse. Seulement, elle s’est assez vite rendu compte qu’elle n’avait pas les capacité vocales nécessaires pour égaler Jenifer, Nolwenn Leroy ou Grégory Lemarchal. Elle s’est alors lancée, avec succès, dans l’humour. La Française de 32 ans sera de passage au Casino Théâtre de Genève le 25 mai 2023.

Il en avait un les premières années. Il s’appelait «Confessions nocturnes», en hommage à la chanson de Diams et Vitaa. Je l’ai enlevé au bout d’un moment, parce que je n’arrivais pas à résumer le spectacle en un titre.

La reconversion professionnelle, la dictature du bonheur, du bien-être, du développement personnel, les soirées. De manière générale, les contradictions de ma génération et de l’être humain. Comment faire pour être un bon citoyen dans un monde qui est compliqué.

Oui. Après, au fur et à mesure des années, il y a eu du bouche à oreille, mais France Inter a été une rampe de lancement assez folle. Cette expérience m’a appris à élargir mon propos, à ne pas jouer uniquement mon petit truc pour les Parisiens de mon âge et de ma situation.

Par rapport à plein de potes qui sont beaucoup plus connus que moi, j’ai une notoriété relative. Je peux largement aller acheter des chouquettes le matin sans avoir besoin de mettre de casquette. Surtout à Paris où à peu près tout le monde est connu pour quelque chose (elle rit). Je le vis hyperbien. On ne me saute pas dessus pour faire des selfies.