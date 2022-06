DeWanda Wise pense qu'on ne la trouvait pas sexy

Totalement. Kayla a un petit air d’Harrison Ford au début de sa carrière. Elle exsude cette même assurance et a le goût de l’aventure. On a l’impression qu’elle peut se sortir de n’importe quelle situation sans trop d’efforts.

La vérité, c’est que j’ai regardé ces films quand j’ai décroché mon rôle. Ma mère était maman célibataire et c’est elle qui commandait à la maison. En 1993 (ndlr: année de sortie du premier «Jurassic Park»), la famille Wise allait à la Lyric Opera House de Baltimore pour voir «The Wiz» (ndlr: un film musical pour enfants).

Spike est connu pour ses choix de casting inattendus, comme quand il a engagé Halle Berry dans «Jungle Fever» (1991). Avant «Nola Darling n’e fait qu’à sa tête», on ne me trouvait pas sexy. Travailler avec lui est donc un truc énorme parce qu’il est visionnaire et te met sur la voie du succès.