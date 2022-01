Faux pass Covid produits à la pelle – «On ne négocie pas nos prix. On a assez de clients»

Nom, date de naissance, bitcoins. Selon des recherches du «Tages-Anzeiger», il ne faut pas plus pour obtenir un faux pass sanitaire en Suisse. Les escrocs demandent jusqu’à 700 francs pour le document. Interrogé par le journal, l’un d’eux se vante: «On n’a pas besoin de négocier nos prix. On a assez de clients.» Il a émis aux journalistes du quotidien un faux certificat Covid en l’espace d’une demi-heure. Des dizaines de milliers de documents falsifiés seraient actuellement en circulation en Suisse.

Système amélioré

Contacté par le «Tagi», l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) rappelle qu’il est important de faire la différence entre des pass covid falsifiés et des pass covid émis frauduleusement. «Techniquement, le certificat Covid n’est pas falsifiable», note ainsi un porte-parole. Ainsi, les cas mentionnés plus haut concernent des documents émis frauduleusement par des personnes isolées. «Il s’agit d’agissements criminels de personnes isolées.» L’OFIT confirme néanmoins qu’il est possible de se connecter simultanément au système d’émission depuis plusieurs ordinateurs avec le même log-in.