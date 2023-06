Neuchâtel: «On ne peut pas affirmer qu’on évitera de nouveaux drames»

Désamorcer les situations tendues

Ainsi, Neuchâtel a mis en place de nombreux outils pour désamorcer les situations tendues et assurer une prise en charge la plus adéquate possible pour les victimes, mais aussi pour les auteurs de ce type de violences. «On ne peut malheureusement pas affirmer qu'on pourra éviter de nouveaux drames», a toutefois admis avec fatalisme le conseiller d’État neuchâtelois Alain Ribaux, à la tête du Département de la sécurité. «D’autant plus que, dans l’extrême majorité des cas, l’agresseur agit sous le coup d’une impulsion. C’est un phénomène à part, où la menace de sanctions n’a pas l’effet escompté. Au contraire, elle est considérée comme normale par la personne qui s’est rendue coupable de ces violences», a abondé le procureur général Pierre Aubert.