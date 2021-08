Karin Keller-Sutter : «On ne peut pas choisir 10’000 Afghans au hasard et les évacuer»

Malgré les appels répétés à accueillir un certain nombre de réfugiés, la ministre réaffirme la position de la Suisse, qui ne veut pas se fixer d’objectifs chiffrés comme d’autres pays.

La Suisse fournira en priorité de l’aide humaintaire sur place. 20min/Matthias Spicher

La cheffe du Département fédéral de justice et police, Karin Keller-Sutter, est revenue samedi dans la «Schweiz am Wochenende» sur la situation en Afghanistan, entre autres pour réaffirmer la position de la Suisse et défendre la décision de ne pas fixer de nombre de réfugiés que le pays pourrait accueillir, comme d’autres États l’ont fait et comme plusieurs partis le demandent, notamment via des pétitions.

Pragmatique, la ministre rappelle les difficultés pratiques que poserait un tel choix: «Environ 3 millions de réfugiés Afghans vivent déjà en Iran, 2,5 millions au Pakistan et il y a plus d’un demi-million de déplacés à l’intérieur du pays. La Suisse n’a aucun moyen de les faire sortir. Nous ne pouvons pas non plus y aller, choisir 10’000 personnes au hasard et les évacuer des zones de crise», dit-elle.

Prête à accueillir, prête à aider sur place

Berne se concentre d’abord sur l’évacuation des ressortissants suisses et du personnel des bureaux de la Confédération ainsi que leur famille , une tâche déjà ardue. En parallèle, et plutôt que de jouer les effets d’annonce en articulant des nombres de réfugiés à accueillir, «la Suisse s’engage à fournir une aide humanitaire sur le terrain et dans les pays voisins, une position partagée par de nombreux États européens», dit-elle au journal alémanique.

Karin Keller-Sutter rappelle également que le Secrétariat d’état aux migrations «dispose de plans de préparation» en cas d’arrivée prochaine d’un certain nombre de migrants. Les demande d’asile ont déjà retrouvé leur niveau d’avant la pandémie, alors que les mesures sanitaires ont impliqué une réduction du nombre de places dans les centres fédéraux d’accueil.