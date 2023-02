Plus de 1000 fr. d’amende : On ne peut pas dire «je vais te couper la bite» à un violeur sur Instagram

«Pour lui, je ne suis pas désolée»

Les suspects du viol sont tous poursuivis. Mais pas seulement. La justice hambourgeoise a ouvert 140 procédures à l’encontre de personnes qui ont publié des injures en ligne et qui ont pu être identifiées. Les autorités bernoises, sur information de celles de Hambourg, se sont occupées du cas de la jeune femme domiciliée dans le canton, et viennent de lui transmettre sa condamnation.

«J’ai posté ce commentaire dans un moment où je ne me contrôlais pas. Ce n’était pas bien», dit aujourd’hui la jeune femme. Qui précise toutefois les regretter non pas parce qu’elle a injurié un violeur, mais parce qu’elle va devoir passer à la caisse. «Pour lui, je ne suis pas désolée», affirme-t-elle. À noter que, formellement, elle a été condamnée pour «tentative de menaces et tentative d’injure». Selon la justice bernoise, la notion de tentative est à retenir car le but visé n’a pas été réalisé: croulant sous 30’000 commentaires, il est à estimer que le suspecté violeur n’a pas lu le commentaire en question.