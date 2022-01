L’Allemagne «couche avec Poutine» : «On ne peut pas faire confiance à Berlin dans cette crise»

Le chancelier allemand Olaf Scholz affronte sa première crise, en raison de la proximité prêtée à son parti avec la Russie. Ce, au moment où les Occidentaux tentent de serrer les rangs sur l’Ukraine.

Le gouvernement d’Olaf Scholz , au pouvoir depuis moins de deux mois, s’est aussi attiré de sévères critiques de l’Ukraine et d’Etats baltes pour son refus de livrer des armes à Kiev, contrairement aux Etats-Unis ou à la Grande-Bretagne. La proposition alternative de la ministre de la Défense, une sociale-démocrate, d’envoyer à la place 5.000 casques militaires et un hôpital de campagne, a été accueillie par des sarcasmes.

Projet controversé du Nord Stream II

Selon «Der Spiegel» ce weekend, l’ambassadrice d’Allemagne à Washington vient de tirer la sonnette d’alarme dans un message confidentiel: le sentiment commence à s’installer aux Etats-Unis qu’on «ne peut pas faire confiance» à Berlin dans la crise avec la Russie, avertit-elle, et la formule l’Allemagne «couche avec Poutine» commence à faire florès.

L’avenir du gazoduc germano-russe Nord Stream II, déjà construit via la mer Baltique mais en attente d’une autorisation de mise en service, cristallise les dissensions car beaucoup y voient un outil de dépendance géopolitique de l’Allemagne à l’égard du Kremlin. L’un des principaux responsables de ce projet controversé, qui suscite l’ire de Washington et des pays d’Europe de l’Est, n’est autre que l’ancien chancelier social-démocrate Gerhard Schröder. Or ce dernier ne cesse de défendre les positions de Moscou dans la crise.